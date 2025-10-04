Рейтинг@Mail.ru
Город Ровно на западе Украины оказался частично обесточен - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 04.10.2025
Город Ровно на западе Украины оказался частично обесточен
Город Ровно на западе Украины оказался частично обесточен - РИА Новости, 04.10.2025
Город Ровно на западе Украины оказался частично обесточен
Город Ровно на Украине частично обесточен, сообщил глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль. РИА Новости, 04.10.2025
Город Ровно на западе Украины оказался частично обесточен

Часть жителей Ровно на западе Украины осталась без электроснабжения

Линии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Город Ровно на Украине частично обесточен, сообщил глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль.
"По техническим причинам часть абонентов областного центра (Ровно - ред.) пока осталась без электроснабжения. Энергетики работают над решением этой проблемы", - написал Коваль в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
