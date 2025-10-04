https://ria.ru/20251004/ukraina-2046342542.html
Город Ровно на западе Украины оказался частично обесточен
Город Ровно на западе Украины оказался частично обесточен - РИА Новости, 04.10.2025
Город Ровно на западе Украины оказался частично обесточен
Город Ровно на Украине частично обесточен, сообщил глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T11:38:00+03:00
2025-10-04T11:38:00+03:00
2025-10-04T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ровно
украина
александр коваль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ровно
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровно, украина, александр коваль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Украина, Александр Коваль
Город Ровно на западе Украины оказался частично обесточен
Часть жителей Ровно на западе Украины осталась без электроснабжения