Рейтинг@Mail.ru
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 04.10.2025 (обновлено: 18:00 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/ukraina-2046330148.html
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО - РИА Новости, 04.10.2025
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Украинское наступление потребовало бы, чтобы вооруженные силы Украины превосходили российские силы численностью. Но баланс смещается в другую сторону: у нее не... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T09:31:00+03:00
2025-10-04T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg
https://ria.ru/20251004/dmitruk-2046323317.html
https://ria.ru/20251003/udar-2046158273.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bb0b68b835e35e6b72ab16b90ef5bbf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

TAC: ВСУ не смогут пойти в наступление из-за нехватки военных и техники

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинская армия не обладает достаточной силой, чтобы пойти в наступление, пишет The American Conservative.

"Украинское наступление потребовало бы, чтобы вооруженные силы Украины превосходили российские силы численностью. Но баланс смещается в другую сторону: у нее не хватает войск, в то время как российские вооруженные силы существенно увеличиваются", — говорится в публикации.
Нападение на женщин ТЦК совместно с полицией - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего в Тернополе
Вчера, 08:34
Кроме того, у ВСУ истощаются запасы оружия, а Россия сейчас производит даже больше вооружений и боеприпасов, чем ей нужно. В итоге, вместо наступления, Украина будет продолжать терять все больше территории.

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
3 октября, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала