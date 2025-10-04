Жительница Шебекино рассказала, зачем СБУ понадобился ее аккаунт в Telegram

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жительница Шебекино Анастасия Быкова, которую сотрудники СБУ пытались завербовать, угрожая расправой над ее отцом, рассказала РИА Новости, зачем украинским спецслужбам понадобился доступ к ее аккаунту в Telegram: девушка была администратором в харьковском чате, и они хотели получить доступ к удаленным сообщениям, чтобы найти недовольных киевской властью харьковчан.

Ранее Быкова рассказала РИА Новости, что СБУ около полутора часов демонстрировали ей по видеозвонку избиение ее отца и требовали отдать свой аккаунт в Telegram , а также собирать информацию о перемещении российской военной техники.

СБУ также требовали от девушки включить демонстрацию экрана. Вероятно, это делалось для того, чтобы они могли увидеть пришедший на ее телефон код доступа для входа в Telegram с нового устройства.

« "Им нужны были харьковчане. Им нужны были люди, которые проживают на данный момент в Харькове, которые активно переписываются в соцсетях. Аккаунт администратора позволяет смотреть удаленные сообщения", - рассказала Быкова.

Она добавила, что в дальнейшем неоднократно меняла пароли своей учетной записи, и каждый раз на нее выходили украинские спецслужбы и вновь угрожали расправой над ее отцом.

"Когда я начинала менять пароли, на меня опять выходили СБУшники и говорили, что жизнь моего отца в моих руках", - сказала собеседница агентства.