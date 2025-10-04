https://ria.ru/20251004/ukraina-2046318812.html
Жительница Шебекино рассказала, зачем СБУ понадобился ее аккаунт в Telegram
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жительница Шебекино Анастасия Быкова, которую сотрудники СБУ пытались завербовать, угрожая расправой над ее отцом, рассказала РИА Новости, зачем украинским спецслужбам понадобился доступ к ее аккаунту в Telegram: девушка была администратором в харьковском чате, и они хотели получить доступ к удаленным сообщениям, чтобы найти недовольных киевской властью харьковчан.
Ранее Быкова рассказала РИА Новости, что СБУ
около полутора часов демонстрировали ей по видеозвонку избиение ее отца и требовали отдать свой аккаунт в Telegram
, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники.
СБУ также требовали от девушки включить демонстрацию экрана. Вероятно, это делалось для того, чтобы они могли увидеть пришедший на ее телефон код доступа для входа в Telegram с нового устройства.
«
"Им нужны были харьковчане. Им нужны были люди, которые проживают на данный момент в Харькове, которые активно переписываются в соцсетях. Аккаунт администратора позволяет смотреть удаленные сообщения", - рассказала Быкова.
Она добавила, что в дальнейшем неоднократно меняла пароли своей учетной записи, и каждый раз на нее выходили украинские спецслужбы и вновь угрожали расправой над ее отцом.
"Когда я начинала менять пароли, на меня опять выходили СБУшники и говорили, что жизнь моего отца в моих руках", - сказала собеседница агентства.
Девушка предоставила скриншоты, на которых видно, как в ее аккаунт Telegram был совершен вход с устройств, находящихся в Киеве
и в Одессе
.