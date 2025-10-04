Пленный солдат ВСУ рассказал, почему сбежал из армии

БЕЛГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Дважды мобилизованный солдат ВСУ Сергей Выхрист, ныне находящийся в плену, рассказал РИА Новости, что дезертировал из украинской армии из-за обмана командования про отпуск.

По его словам, еще одной причиной бегства стала моральная усталость.

"Первый раз меня призвали в 22-м году, 18 апреля. Убежал в 24-м году, потому что сильно физически и психически нервная система уже нарушена была, жить хотелось", — добавил он.