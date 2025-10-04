https://ria.ru/20251004/ukraina-2046312906.html
Пленный солдат ВСУ рассказал, почему сбежал из армии
Пленный солдат ВСУ рассказал, почему сбежал из армии
Дважды мобилизованный солдат ВСУ Сергей Выхрист, ныне находящийся в плену, рассказал РИА Новости, что дезертировал из украинской армии из-за обмана командования РИА Новости, 04.10.2025
БЕЛГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Дважды мобилизованный солдат ВСУ Сергей Выхрист, ныне находящийся в плену, рассказал РИА Новости, что дезертировал из украинской армии из-за обмана командования про отпуск.
"Наш командир нас обманул. Он обещал, что мы вернемся и будет отпуск. Мы, когда вернулись из боевых, сутки отдохнули, и (нам - ред.) сказали, что отпуска не будет, что нужно возвращаться. Уже ребенка почти два года не видел. И очень все сильно накапливалось, умирать неохота. Непонятно, за что гибнут люди. Я решил оставить (службу в ВСУ
- ред.)", — сказал Выхрист.
По его словам, еще одной причиной бегства стала моральная усталость.
"Первый раз меня призвали в 22-м году, 18 апреля. Убежал в 24-м году, потому что сильно физически и психически нервная система уже нарушена была, жить хотелось", — добавил он.