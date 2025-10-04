Рейтинг@Mail.ru
04:40 04.10.2025
Оператор австрийской телекомпании ORF судится с ТЦК на Украине
Оператор австрийской телекомпании ORF судится с ТЦК на Украине
Оператор австрийской телекомпании ORF судится с ТЦК на Украине

Оператор австрийской телекомпании ORF судится с ТЦК и полицией на Украине

Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Задержанный ранее на Украине оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов судится с ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) и полицией страны, сообщило украинское издание "Страна.ua".
По данным издания, 6 сентября 2025 года, находясь вместе с супругой в Тернопольской области, Непоседов был остановлен и задержан сотрудниками полиции и ТЦК, однако протокол административного задержания и изъятия военного билета составлен не был, что противоречит требованиям законодательства.
"Украинский оператор австрийской телекомпании ORF… отстаивает в суде свои права. Накануне он одержал первую победу в своем деле - судьи постановили открыть уголовные производства против Территориального центра комплектования (ТЦК) и по факту бездействия полиции в Тернопольской области во время задержания Непоседова", - говорится в сообщении издания.
По словам супруги Непоседова, оператор провел в ТЦК несколько суток без объяснения причин, после чего ей удалось его забрать у сотрудников, когда те вывезли Непоседова в лес, добавляется в публикации.
Ранее телеканал OE24 сообщил, что Непоседов смог покинуть место задержания под стражей в "комиссии по мобилизации".
Как ранее сообщал портал ORF, оператор австрийской телерадиокомпании ORF несколько дней находился под стражей на Украине. Отмечалось, что мужчине 53 года, в 2022 году он был военным добровольцем и получил ранение во время службы на стороне Украины. Представители телерадиокомпании потребовали от украинских властей немедленного освобождения оператора ORF и объяснения, почему произошло это задержание. Они также поблагодарили МИД Австрии и австрийское посольство в Киеве за их усилия в контактах с украинскими властями.
