Оператор австрийской телекомпании ORF судится с ТЦК на Украине

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Задержанный ранее на Украине оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов судится с ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) и полицией страны, сообщило украинское издание "Страна.ua".

По данным издания, 6 сентября 2025 года, находясь вместе с супругой в Тернопольской области , Непоседов был остановлен и задержан сотрудниками полиции и ТЦК, однако протокол административного задержания и изъятия военного билета составлен не был, что противоречит требованиям законодательства.

"Украинский оператор австрийской телекомпании ORF… отстаивает в суде свои права. Накануне он одержал первую победу в своем деле - судьи постановили открыть уголовные производства против Территориального центра комплектования (ТЦК) и по факту бездействия полиции в Тернопольской области во время задержания Непоседова", - говорится в сообщении издания.

По словам супруги Непоседова, оператор провел в ТЦК несколько суток без объяснения причин, после чего ей удалось его забрать у сотрудников, когда те вывезли Непоседова в лес, добавляется в публикации.

Ранее телеканал OE24 сообщил, что Непоседов смог покинуть место задержания под стражей в "комиссии по мобилизации".