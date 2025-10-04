Рейтинг@Mail.ru
ВСУ посоветовали украинским журналистам удалять историю поиска в телефонах - РИА Новости, 04.10.2025
02:44 04.10.2025
ВСУ посоветовали украинским журналистам удалять историю поиска в телефонах
2025-10-04T02:44:00+03:00
2025-10-04T02:44:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
гонсало лира
кирилл вышинский
олесь бузина
вооруженные силы украины
украина
россия
сша
2025
1920
1920
true
в мире, украина, россия, сша, гонсало лира, кирилл вышинский, олесь бузина, вооруженные силы украины, репортеры без границ
В мире, Украина, Россия, США, Гонсало Лира, Кирилл Вышинский, Олесь Бузина, Вооруженные силы Украины, Репортеры без границ
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ рекомендуют украинским журналистам удалять историю поиска в своих телефонах перед поездкой в зону СВО, выяснило РИА Новости.
В распоряжении РИА Новости оказалось руководство ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В документе из 22 страниц подробно излагается, что представителям украинской прессы публиковать можно, а чего нельзя.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ВСУ ограничили журналистам доступ к данным об иностранной помощи Киеву
Вчера, 02:21
"Если есть возможность, сразу загружайте собранную информацию в облачное хранилище, после чего удаляйте ее с устройств, кроме того, время от времени удаляйте истории поисков в телефоне и ноутбуке", - говорится в документе.
В 2024 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF, признана нежелательной в России) выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности, госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВСУ грозят журналистам преследованием за несанкционированные публикации
2 октября, 07:12
 
В миреУкраинаРоссияСШАГонсало ЛираКирилл ВышинскийОлесь БузинаВооруженные силы УкраиныРепортеры без границ
 
 
