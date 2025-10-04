ВСУ посоветовали украинским журналистам удалять историю поиска в телефонах

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ рекомендуют украинским журналистам удалять историю поиска в своих телефонах перед поездкой в зону СВО, выяснило РИА Новости.
В распоряжении РИА Новости оказалось руководство ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В документе из 22 страниц подробно излагается, что представителям украинской прессы публиковать можно, а чего нельзя.
"Если есть возможность, сразу загружайте собранную информацию в облачное хранилище, после чего удаляйте ее с устройств, кроме того, время от времени удаляйте истории поисков в телефоне и ноутбуке", - говорится в документе.
В 2024 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF, признана нежелательной в России) выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности, госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.