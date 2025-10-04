"В отчаянии". На Западе предупредили о новом плане Киева против России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украина пойдет на отчаянные провокации против России, чтобы вовлечь НАТО в конфликт, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Киев находится в полном отчаянии и рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев", — написал эксперт.
На Западе забили тревогу из-за нового плана Зеленского против России
28 сентября, 09:06
Ранее газета Telegraph сообщила, Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН попросил о поставках крылатых ракет Tomahawk. Как позже указали западные СМИ, это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя вопрос поставки этих ракет Украине, заявил, что администрация Белого дома обсуждает этот вопрос, но последнее слово остается за главой Белого дома.
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", предупредил, что этот шаг будет означать новый этап эскалации, в том числе в отношениях с США.