"В отчаянии". На Западе предупредили о новом плане Киева против России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украина пойдет на отчаянные провокации против России, чтобы вовлечь НАТО в конфликт, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

"Киев находится в полном отчаянии и рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев", — написал эксперт.