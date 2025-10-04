Рейтинг@Mail.ru
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk, пишут СМИ
01:09 04.10.2025 (обновлено: 01:47 04.10.2025)
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk, пишут СМИ
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk, пишут СМИ
Киев вряд ли получит от США крылатые ракеты Tomahawk, в том числе потому, что этот шаг является красной линией для России, которую президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T01:09:00+03:00
2025-10-04T01:47:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
нато
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk, пишут СМИ

American Conservative: Украина вряд ли получит от США ракеты Tomahawk

© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Киев вряд ли получит от США крылатые ракеты Tomahawk, в том числе потому, что этот шаг является красной линией для России, которую президент США Дональд Трамп не хотел бы переступать, пишет журнал American Conservative.
В материале издания говорится, что у США небольшой запас данных ракет - они производят менее 200 единиц в год, в связи с чем Украина вряд ли получит их в большом количестве, "если вообще получит". Журнал также подчеркивает, что у Украины нет платформ, необходимых для пуска ракет Tomahawk.
FT узнала о сомнениях в окружении Трампа насчет поставок Tomahawk Киеву
Вчера, 08:36
FT узнала о сомнениях в окружении Трампа насчет поставок Tomahawk Киеву
Вчера, 08:36
"Россия знает, что Украина не сможет использовать крылатые ракеты без американской разведки, которая определит цели и наведет ракеты, а это потенциальная красная линия, которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией, чего Трамп не желает делать", - говорится в материале.
Именно по этой причине, как подчеркивает издание, данные ракеты были единственной системой вооружения, которую президент США отказался продать странам НАТО для передачи Украине.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Говоря о перспективе появления этих ракет у Киева, российский лидер отметил, что это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе и в отношениях России и США. Он также указал, что применять ракеты Tomahawk на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Кроме того, Путин предупредил, что их применение нанесет ущерб отношениям России и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Мир услышал предупреждение Путина
Вчера, 08:00
Мир услышал предупреждение Путина
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
