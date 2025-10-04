Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Киев вряд ли получит от США крылатые ракеты Tomahawk, в том числе потому, что этот шаг является красной линией для России, которую президент США Дональд Трамп не хотел бы переступать, пишет журнал American Conservative.
Именно по этой причине, как подчеркивает издание, данные ракеты были единственной системой вооружения, которую президент США отказался продать странам НАТО для передачи Украине.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Говоря о перспективе появления этих ракет у Киева, российский лидер отметил, что это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе и в отношениях России и США. Он также указал, что применять ракеты Tomahawk на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Кроме того, Путин предупредил, что их применение нанесет ущерб отношениям России и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
