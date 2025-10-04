https://ria.ru/20251004/ukraina-2046297311.html
В Сумской и Харьковской областях Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Сумской и Харьковской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
