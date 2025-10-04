Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал Уиткоффа ключевой движущей силой плана Трампа по Газе - РИА Новости, 04.10.2025
10:12 04.10.2025 (обновлено: 11:10 04.10.2025)
Дмитриев назвал Уиткоффа ключевой движущей силой плана Трампа по Газе
Дмитриев назвал Уиткоффа ключевой движущей силой плана Трампа по Газе - РИА Новости, 04.10.2025
Дмитриев назвал Уиткоффа ключевой движущей силой плана Трампа по Газе
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил значительную роль спецпосланника США Стива Уиткоффа в реализации плана по Газе. РИА Новости, 04.10.2025
обострение палестино-израильского конфликта
российский фонд прямых инвестиций
хамас
дональд трамп
стив уиткофф
кирилл дмитриев
израиль
сша
израиль
сша
россия
Новости
обострение палестино-израильского конфликта, российский фонд прямых инвестиций, хамас, дональд трамп, стив уиткофф, кирилл дмитриев, израиль, сша, россия, в мире, биньямин нетаньяху
Обострение палестино-израильского конфликта, Российский фонд прямых инвестиций, ХАМАС, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Израиль, США, Россия, В мире, Биньямин Нетаньяху
Дмитриев назвал Уиткоффа ключевой движущей силой плана Трампа по Газе

Дмитриев отметил ключевую роль Уиткоффа в реализации плана Трампа по Газе

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил значительную роль спецпосланника США Стива Уиткоффа в реализации плана по Газе.
"Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф был ключевой движущей силой, стоящей за планом Трампа по миру в секторе Газа, созданным ради продолжительного мира на Ближнем Востоке", — написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"
3 октября, 17:19
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами добавил, что американские СМИ во главе с New York Times пытались скомпрометировать работу Уиткоффа и подорвать заключение мира.

Решение ХАМАС

Накануне палестинское движение заявило о готовности освободить живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом Вашингтона. В ответ президент США Дональд Трамп призвал ЦАХАЛ немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа.
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру, пишут СМИ
Вчера, 04:05
Также ХАМАС согласилось передать управление анклавом. При этом замглавы его политбюро Муса Абу Марзук отметил, что освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереальны в нынешних условиях.
Движение уточнило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую войдет и ХАМАС.
Со своей стороны, канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив начнет освобождать палестинских заложников. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" передавало, что руководство страны поручило остановить операцию по захвату Газы и свести к минимуму активность в секторе.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля
3 октября, 17:38

План Трампа

В понедельник Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг анклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Нетаньяху пообещал "довести дело до конца" при отказе движения от этого плана.
Военнослужащие ВМС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Израиль перехватил более 20 судов "Флотилии стойкости", шедших к Газе
2 октября, 11:18
 
Обострение палестино-израильского конфликта, Российский фонд прямых инвестиций, ХАМАС, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Израиль, США, Россия, В мире, Биньямин Нетаньяху
 
 
Версия 2023.1 Beta
