Дмитриев назвал Уиткоффа ключевой движущей силой плана Трампа по Газе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил значительную роль спецпосланника США Стива Уиткоффа в реализации плана по Газе.

"Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф был ключевой движущей силой, стоящей за планом Трампа по миру в секторе Газа, созданным ради продолжительного мира на Ближнем Востоке", — написал он в соцсети X

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами добавил, что американские СМИ во главе с New York Times пытались скомпрометировать работу Уиткоффа и подорвать заключение мира.

Решение ХАМАС

Накануне палестинское движение заявило о готовности освободить живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом Вашингтона. В ответ президент США Дональд Трамп призвал ЦАХАЛ немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа.

Также ХАМАС согласилось передать управление анклавом. При этом замглавы его политбюро Муса Абу Марзук отметил, что освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереальны в нынешних условиях.

Движение уточнило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую войдет и ХАМАС.

Со своей стороны, канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив начнет освобождать палестинских заложников. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" передавало, что руководство страны поручило остановить операцию по захвату Газы и свести к минимуму активность в секторе.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

План Трампа

В понедельник Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.

Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг анклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.