Глава МИД Сирии посетит Турцию - РИА Новости, 04.10.2025
23:30 04.10.2025
Глава МИД Сирии посетит Турцию
Глава МИД Сирии посетит Турцию
Визит главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани в турецкую столицу Анкару ожидается в среду, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 04.10.2025
в мире
сирия
анкара (провинция)
турция
хакан фидан
башар асад
ахмед аш-шараа
сирия
анкара (провинция)
турция
в мире, сирия, анкара (провинция), турция, хакан фидан, башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Анкара (провинция), Турция, Хакан Фидан, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
Глава МИД Турции Фидан: Аш-Шейбани посетит Анкару в среду

СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Визит главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани в турецкую столицу Анкару ожидается в среду, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Даст Бог, мой сирийский коллега прибудет в Анкару в среду", - заявил Фидан телеканалу TRT Haber.
Делегация министерства обороны Сирии во главе с начальником генерального штаба Али Наасаном прибыла в Москву - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Москву прибыла делегация Минобороны Сирии
2 октября, 08:51
По его словам, Анкара "полна надежд" относительно будущего Сирии. "Есть определенные зоны риска (в САР – ред.), но они не являются неуправляемыми. Потенциал лидерства Турции, дипломатическая глубина и другие инструменты достаточны для решения этих проблем... Даст Бог, мы продолжим использовать нашу стабилизирующую силу", - подчеркнул министр.
По мнению Фидана, США должны снять санкции с Сирии, а Евросоюзу следует устранить ряд финансовых препятствий для сотрудничества с Дамаском.
Фидан отметил, что главной угрозой для САР остается Израиль, который угрожает и безопасности Турции.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Сторонникам Асада запретили голосовать на парламентских выборах в Сирии
29 сентября, 09:35
 
В миреСирияАнкара (провинция)ТурцияХакан ФиданБашар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
