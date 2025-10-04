Глава МИД Сирии посетит Турцию

СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Визит главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани в турецкую столицу Анкару ожидается в среду, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По его словам, Анкара "полна надежд" относительно будущего Сирии. "Есть определенные зоны риска (в САР – ред.), но они не являются неуправляемыми. Потенциал лидерства Турции, дипломатическая глубина и другие инструменты достаточны для решения этих проблем... Даст Бог, мы продолжим использовать нашу стабилизирующую силу", - подчеркнул министр.
Фидан отметил, что главной угрозой для САР остается Израиль, который угрожает и безопасности Турции.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
