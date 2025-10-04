Рейтинг@Mail.ru
В турецком отеле опровергли сообщения о заражении гостей вирусом Коксаки - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:09 04.10.2025 (обновлено: 15:41 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/turtsija-2046370022.html
В турецком отеле опровергли сообщения о заражении гостей вирусом Коксаки
В турецком отеле опровергли сообщения о заражении гостей вирусом Коксаки - РИА Новости, 04.10.2025
В турецком отеле опровергли сообщения о заражении гостей вирусом Коксаки
Отель Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья не получал жалоб от гостей о якобы заражении вирусом Коксаки, сообщили РИА Новости в гостинице. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T15:09:00+03:00
2025-10-04T15:41:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_0:84:2200:1322_1920x0_80_0_0_3d3411e5af3e30dcc54605bd6d58c4dc.jpg
https://ria.ru/20250930/turtsiya-2045356872.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_163:0:2038:1406_1920x0_80_0_0_ef7d7b5451792b07faeacec710482cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), турция
Туризм, Анталья (провинция), Турция
В турецком отеле опровергли сообщения о заражении гостей вирусом Коксаки

Отель Crystal Admiral в Турции опроверг слухи о заражении гостей вирусом Коксаки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Отель Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья не получал жалоб от гостей о якобы заражении вирусом Коксаки, сообщили РИА Новости в гостинице.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что отдыхавшая в отеле российская семья якобы не может покинуть Турцию, так как у ребенка на четвертый день отдыха диагностировали вирус Коксаки и отправили на карантин.
«

"Мы не получали никаких жалоб от гостей на заражение каким-либо вирусом. Если бы здесь был вирус, то болели бы многие гости. С удивлением от вас узнаю о подобных утверждениях".

Представитель отеля
На церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция. - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Турции назвали лучших турагентов России 2025 года
30 сентября, 15:31
 
ТуризмАнталья (провинция)Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала