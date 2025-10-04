https://ria.ru/20251004/turtsija-2046370022.html
В турецком отеле опровергли сообщения о заражении гостей вирусом Коксаки
Отель Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья не получал жалоб от гостей о якобы заражении вирусом Коксаки, сообщили РИА Новости в гостинице. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T15:09:00+03:00
2025-10-04T15:09:00+03:00
2025-10-04T15:41:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
турция
Новости
ru-RU
