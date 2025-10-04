Рейтинг@Mail.ru
Спасатели нашли двух туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/turisty-2046354786.html
Спасатели нашли двух туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане
Спасатели нашли двух туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане - РИА Новости, 04.10.2025
Спасатели нашли двух туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане
Спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:30:00+03:00
2025-10-04T13:30:00+03:00
камчатка
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104371/74/1043717436_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cb08b3e62ba534833c0b553a4645660.jpg
https://ria.ru/20251004/kamchatka-2046334832.html
камчатка
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104371/74/1043717436_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a0693ccfa85b74c2ab576b866e1bcaab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, камчатский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Камчатский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели нашли двух туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане

На Вилючинском вулкане нашли двух пострадавших туристов

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на Вилючинский вулкан
Вид на Вилючинский вулкан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
Ранее в субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Предварительно, у них диагностируются переломы рук. Самостоятельно спуститься туристы не смогли. Вызов о происшествии поступил спасателям в 16.55 (07.55 мск). Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту.
"Авангардная группа спасателей нашла двоих пострадавших на Вилючинском вулкане туристов. Спасатели подтверждают, что туристам нужна медицинская помощь", - сказал министр на видео, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что из-за очень плохой связи точный характер полученных туристами травм пока не установлен. В то же время спасатели продолжают поиски третьего пострадавшего.
"Спасатели идут выше в поисках третьего пострадавшего. Основная группа поднимается, и начинается подготовка к эвакуации", - добавил министр.
Лебедев также опроверг появившуюся в СМИ информацию о прекращении операции.
"Камчатские спасатели не останавливаются. Они идут наверх, на высоту 2 280 метров, доберутся до пострадавших и начнут эвакуацию", - заявил он, подчеркнув, что спасательная операция продолжается.
В поисковой операции участвуют 45 человек - сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России, КГКУ "ЦОД" и волонтеры.
Вид на Вилючинский вулкан на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Появились подробности ЧП с туристами на Камчатке
Вчера, 10:14
 
КамчаткаКамчатский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала