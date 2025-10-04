https://ria.ru/20251004/turisty-2046354786.html
Спасатели нашли двух туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане
Спасатели нашли двух туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане
Спасатели нашли двух туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане
Спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края...
Спасатели нашли двух туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане
На Вилючинском вулкане нашли двух пострадавших туристов
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
Ранее в субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Предварительно, у них диагностируются переломы рук. Самостоятельно спуститься туристы не смогли. Вызов о происшествии поступил спасателям в 16.55 (07.55 мск). Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту.
"Авангардная группа спасателей нашла двоих пострадавших на Вилючинском вулкане туристов. Спасатели подтверждают, что туристам нужна медицинская помощь", - сказал министр на видео, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что из-за очень плохой связи точный характер полученных туристами травм пока не установлен. В то же время спасатели продолжают поиски третьего пострадавшего.
"Спасатели идут выше в поисках третьего пострадавшего. Основная группа поднимается, и начинается подготовка к эвакуации", - добавил министр.
Лебедев
также опроверг появившуюся в СМИ информацию о прекращении операции.
"Камчатские спасатели не останавливаются. Они идут наверх, на высоту 2 280 метров, доберутся до пострадавших и начнут эвакуацию", - заявил он, подчеркнув, что спасательная операция продолжается.
В поисковой операции участвуют 45 человек - сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России
, КГКУ "ЦОД" и волонтеры.