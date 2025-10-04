Спасатели нашли двух туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Ранее в субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Предварительно, у них диагностируются переломы рук. Самостоятельно спуститься туристы не смогли. Вызов о происшествии поступил спасателям в 16.55 (07.55 мск). Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту.

"Авангардная группа спасателей нашла двоих пострадавших на Вилючинском вулкане туристов. Спасатели подтверждают, что туристам нужна медицинская помощь", - сказал министр на видео, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что из-за очень плохой связи точный характер полученных туристами травм пока не установлен. В то же время спасатели продолжают поиски третьего пострадавшего.

"Спасатели идут выше в поисках третьего пострадавшего. Основная группа поднимается, и начинается подготовка к эвакуации", - добавил министр.

Лебедев также опроверг появившуюся в СМИ информацию о прекращении операции.

"Камчатские спасатели не останавливаются. Они идут наверх, на высоту 2 280 метров, доберутся до пострадавших и начнут эвакуацию", - заявил он, подчеркнув, что спасательная операция продолжается.