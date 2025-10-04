https://ria.ru/20251004/tunberg-2046404385.html
СМИ рассказали об условиях содержания Тунберг в израильской камере
СМИ рассказали об условиях содержания Тунберг в израильской камере
Задержанная израильскими властями шведская активистка Грета Тунберг сообщила, что сидит в камере с клопами и не получает достаточного количества пищи и воды, на РИА Новости, 04.10.2025
Guardian: в Израиле Тунберг находится в камере с клопами, у нее обезвоживание
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Задержанная израильскими властями шведская активистка Грета Тунберг сообщила, что сидит в камере с клопами и не получает достаточного количества пищи и воды, на фоне чего у нее наступило обезвоживание, пишет британская газета Guardian
со ссылкой на электронное письмо чиновника, посетившего Тунберг в тюрьме, которое МИД Швеции направил близким активистки.
"Посольству удалось встретиться с Гретой... Она сообщила об обезвоживании. Она получает недостаточное количество воды и пищи. Она также отметила, что у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана клопами. Она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях", - цитирует издание текст письма.
Согласно письму, еще один задержанный Израилем
активист сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг
заставляли держать некие флаги и при этом фотографировали.
Чиновник также отметил в письме, что израильские власти просили активистку подписать некий документ, но она не стала его подписывать, поскольку не понимала его сути.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости", в акции которой участвовала Тунберг, и перенаправлению их в израильский порт Ашдод
вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока
, Европы
, Латинской Америки
, Юго-Восточной Азии
и США
. Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии
и Греции
неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.