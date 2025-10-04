Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается в субботу играть в гольф на фоне остановки работы правительства в отсутствие согласованного бюджета, сообщил пул Белого дома.

В пятницу провалилась очередная попытка согласовать бюджет. Остановка работы правительства продлится как минимум до 6 октября.

Как объявил журналистский пул, Трамп в субботу отправится из Белого дома в свой гольф-клуб в соседний штат Виргиния

Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас - 53 мандата.