Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун - РИА Новости, 04.10.2025
17:40 04.10.2025
Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун
Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун - РИА Новости, 04.10.2025
Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун
Президент США Дональд Трамп собирается в субботу играть в гольф на фоне остановки работы правительства в отсутствие согласованного бюджета, сообщил пул Белого... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
сша
виргиния
дональд трамп
шатдаун
гольф
в мире, сша, виргиния, дональд трамп, шатдаун, гольф
В мире, США, Виргиния, Дональд Трамп, шатдаун, Гольф
Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун

Трамп намерен играть в гольф в Виргинии на фоне остановки работы правительства

© AP Photo/Patrick Semansky, FileДональд Трамп за игрой в гольф
Дональд Трамп за игрой в гольф - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo/Patrick Semansky, File
Дональд Трамп за игрой в гольф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается в субботу играть в гольф на фоне остановки работы правительства в отсутствие согласованного бюджета, сообщил пул Белого дома.
В пятницу провалилась очередная попытка согласовать бюджет. Остановка работы правительства продлится как минимум до 6 октября.
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
Как объявил журналистский пул, Трамп в субботу отправится из Белого дома в свой гольф-клуб в соседний штат Виргиния.
Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас - 53 мандата.
Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Такого еще не было: Трамп решил кардинально изменить США
2 октября, 08:00
Такого еще не было: Трамп решил кардинально изменить США
2 октября, 08:00
 
