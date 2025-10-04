https://ria.ru/20251004/trump-2046391106.html
Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун
Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун
В мире, США, Виргиния, Дональд Трамп, шатдаун, Гольф
Трамп намерен играть в гольф в Виргинии на фоне остановки работы правительства
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается в субботу играть в гольф на фоне остановки работы правительства в отсутствие согласованного бюджета, сообщил пул Белого дома.
В пятницу провалилась очередная попытка согласовать бюджет. Остановка работы правительства продлится как минимум до 6 октября.
в субботу отправится из Белого дома в свой гольф-клуб в соседний штат Виргиния
Федеральное правительство США
приостановило свою работу в среду после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас - 53 мандата.
Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.