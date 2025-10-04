https://ria.ru/20251004/trevoga-2046320237.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
На территории Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников