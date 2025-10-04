https://ria.ru/20251004/trevoga-2046307534.html
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 04.10.2025
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
МЧС сообщило о введении режима беспилотной опасности в Татарстане. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T03:34:00+03:00
2025-10-04T03:34:00+03:00
2025-10-04T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика татарстан (татарстан)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
На территории Республики Татарстан ввели режим беспилотной опасности