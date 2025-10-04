СМИ: Трамп говорил с Нетаньяху перед призывом прекратить удары в Газе

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перед публичным призывом к Израилю прекратить бомбардировки в секторе Газа поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, после чего тот согласился "двигаться дальше", сообщает портал Axios

Ранее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.

"В пятницу, перед тем как публично призвать Израиль прекратить удары, Трамп поговорил с Нетаньяху по телефону. Трамп заявил в интервью Axios, что его команда предупреждала перед звонком, что у Нетаньяху есть сомнения. Но Трамп добавил, что после их разговора Нетаньяху согласился двигаться дальше", - сообщает портал.

Американский лидер добавил, что Нетаньяху, зашел "очень далеко" в секторе Газа, в результате чего Израиль "потерял значительную часть поддержки в мире". Трамп выразил намерение "вернуть всю эту поддержку".

Ранее в субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.