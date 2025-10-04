Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп говорил с Нетаньяху перед призывом прекратить удары в Газе
04.10.2025
СМИ: Трамп говорил с Нетаньяху перед призывом прекратить удары в Газе
СМИ: Трамп говорил с Нетаньяху перед призывом прекратить удары в Газе - РИА Новости, 04.10.2025
СМИ: Трамп говорил с Нетаньяху перед призывом прекратить удары в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что перед публичным призывом к Израилю прекратить бомбардировки в секторе Газа поговорил по телефону с израильским премьером РИА Новости, 04.10.2025
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
СМИ: Трамп говорил с Нетаньяху перед призывом прекратить удары в Газе

Axios: Трамп говорил с Нетаньяху перед призывом прекратить удары по Газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Израиля в Иерусалиме
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перед публичным призывом к Израилю прекратить бомбардировки в секторе Газа поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, после чего тот согласился "двигаться дальше", сообщает портал Axios.
Ранее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.
"В пятницу, перед тем как публично призвать Израиль прекратить удары, Трамп поговорил с Нетаньяху по телефону. Трамп заявил в интервью Axios, что его команда предупреждала перед звонком, что у Нетаньяху есть сомнения. Но Трамп добавил, что после их разговора Нетаньяху согласился двигаться дальше", - сообщает портал.
Американский лидер добавил, что Нетаньяху, зашел "очень далеко" в секторе Газа, в результате чего Израиль "потерял значительную часть поддержки в мире". Трамп выразил намерение "вернуть всю эту поддержку".
Ранее в субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
