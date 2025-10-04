Рейтинг@Mail.ru
Трамп посетит празднование 250-летия военно-морского флота США
03:54 04.10.2025
Трамп посетит празднование 250-летия военно-морского флота США
Трамп посетит празднование 250-летия военно-морского флота США
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, вместе со своей супругой Меланьей посетит мероприятие по случаю 250-летия военно-морского флота РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T03:54:00+03:00
2025-10-04T03:54:00+03:00
2025
Трамп посетит празднование 250-летия военно-морского флота США

Трамп заявил, что посетит мероприятие в честь 250-летия военно-морских сил США

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, вместе со своей супругой Меланьей посетит мероприятие по случаю 250-летия военно-морского флота Соединенных Штатов в городе Норфолке, штат Вирджиния.
"Я горд сообщить, что в воскресенье, 5 октября, я проведу приветствие флоту в Норфолке, штат Вирджиния, во имя храбрых мужчин и женщин американских ВМС. Наша великолепная первая леди, а также министр войны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан присоединятся ко мне в праздновании 250-летия морского господства Соединенных Штатов Америки!" - написал Трамп.
На публичных мероприятиях Трампа усилят меры безопасности, пишет WSJ
11 сентября, 10:40
Трамп отметил, что это будет "самое масштабное" празднование в истории американских военно-морских сил, и оно состоится, несмотря на приостановку работы правительства.
Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет финансирования на новый финансовый год.
Трамп остался недоволен военным парадом в США, пишут СМИ
17 июня, 13:40
 
