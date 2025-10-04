Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.

« "Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно", — написал он в своей соцсети.

Американский лидер отметил, что "на основании заявления, только что сделанного ХАМАС ", он считает, что они готовы к долговременному миру.

По его словам, текущие условия для вывода заложников из Газы на текущем этапе слишком опасны. Хозяин Белого дома добавил, что уже ведутся переговоры о деталях обеспечения безопасности в рамках этого процесса.

"Это не только о Газе, это о давно ожидаемом мире на всем Ближнем Востоке", —подчеркнул президент.

Накануне ХАМАС сообщило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа

При этом заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук подчеркнул, освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереально в нынешних условиях.

Там также согласились на передачу управления сектором Газа.

Движение также заявило, что другие вопросы, включенные в план лидера США , касаются будущего анклава и неотъемлемых прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Там подчеркнули, что эти темы планируется обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

План Трампа

В понедельник Белый дом опубликовал "полноценный" план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.