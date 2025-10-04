Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы - РИА Новости, 04.10.2025
00:26 04.10.2025 (обновлено: 00:42 04.10.2025)
Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
РИА Новости
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС

Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы

Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chip Somodevilla
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.
«

"Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно", — написал он в своей соцсети.

США не нашли доказательств краж ХАМАС гуманитарной помощи
25 июля, 10:43
Американский лидер отметил, что "на основании заявления, только что сделанного ХАМАС", он считает, что они готовы к долговременному миру.
По его словам, текущие условия для вывода заложников из Газы на текущем этапе слишком опасны. Хозяин Белого дома добавил, что уже ведутся переговоры о деталях обеспечения безопасности в рамках этого процесса.
"Это не только о Газе, это о давно ожидаемом мире на всем Ближнем Востоке", —подчеркнул президент.
Накануне ХАМАС сообщило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа.

При этом заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук подчеркнул, освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереально в нынешних условиях.

Глава БАПОР считает, что в секторе Газа происходят акты геноцида
25 сентября, 21:29
Там также согласились на передачу управления сектором Газа.
Движение также заявило, что другие вопросы, включенные в план лидера США, касаются будущего анклава и неотъемлемых прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Там подчеркнули, что эти темы планируется обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

План Трампа

В понедельник Белый дом опубликовал "полноценный" план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Если движение откажется принять план, Нетаньяху пообещал "довести дело до конца".
Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"
Вчера, 17:19
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
