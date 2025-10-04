https://ria.ru/20251004/tramp-2046297211.html
Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы
Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы
Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников
Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы
Трамп после заявления ХАМАС призвал Израиль остановить бомбардировку Газы
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.
"Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно", - написал он в своей соцсети.
Трамп
отметил, что "на основании заявления, только что сделанного ХАМАС
", он считает, "что они готовы к долговременному миру".
По его словам, текущие условия для вывода заложников из Газы на текущем этапе "слишком опасны". Он добавил, что уже ведутся переговоры о деталях обеспечения безопасности в рамках данного процесса.
"Это не только о Газе, это о давно ожидаемом мире на всем Ближнем Востоке", - подчеркнул американский лидер.