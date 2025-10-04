Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.

"Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно", - написал он в своей соцсети.

Трамп отметил, что "на основании заявления, только что сделанного ХАМАС ", он считает, "что они готовы к долговременному миру".

По его словам, текущие условия для вывода заложников из Газы на текущем этапе "слишком опасны". Он добавил, что уже ведутся переговоры о деталях обеспечения безопасности в рамках данного процесса.