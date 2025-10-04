Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет снять пошлины с пяти автопроизводителей
00:18 04.10.2025
Трамп хочет снять пошлины с пяти автопроизводителей
Трамп хочет снять пошлины с пяти автопроизводителей - РИА Новости, 04.10.2025
Трамп хочет снять пошлины с пяти автопроизводителей
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие,... РИА Новости, 04.10.2025
авто, сша, дональд трамп, ford motor, tesla motors, general motors, toyota corolla
Авто, США, Дональд Трамп, Ford Motor, Tesla motors, General Motors, Toyota Corolla
Трамп хочет снять пошлины с пяти автопроизводителей

Трамп хочет снять пошлины с Ford, Toyota, Honda, Tesla и GM

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие, сообщил сенатор от Республиканской партии Берни Морено в интервью агентству Рейтер.
"Это сигнал для производителей автомобилей по всему миру: смотрите, если у вы проводите окончательную сборку в США, то мы вознаградим вас… Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM (General Motors – ред.), пять производителей автомобилей с наибольшей долей внутреннего производства, получат иммунитет от пошлин", - заявил Морено.
Кроме того, Морено отметил, что Трамп также рассматривает продление для автопроизводителей возможности возмещения части стоимости импортных запчастей. Согласно сенатору, вернуть до 3,75% их стоимости власти США могут позволить еще в течение пяти лет, а также расширить инициативу еще и на производство двигателей.
Представитель Белого дома заявил агентству, что Трамп и его администрация привержены "тонкому и многогранному" подходу для защиты внутреннего производства как автомобилей, так и их запчастей.
Трамп в мае подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности. Как говорилось в опубликованном документе на сайте Белого дома, автопроизводители смогут возмещать расходы на импорт автозапчастей. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей. На второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.
АвтоСШАДональд ТрампFord MotorTesla motorsGeneral MotorsToyota Corolla
 
 
