Трамп хочет снять пошлины с пяти автопроизводителей

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие, сообщил сенатор от Республиканской партии Берни Морено в интервью агентству Рейтер.
"Это сигнал для производителей автомобилей по всему миру: смотрите, если у вы проводите окончательную сборку в США, то мы вознаградим вас… Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM (General Motors – ред.), пять производителей автомобилей с наибольшей долей внутреннего производства, получат иммунитет от пошлин", - заявил Морено.
Кроме того, Морено отметил, что Трамп также рассматривает продление для автопроизводителей возможности возмещения части стоимости импортных запчастей. Согласно сенатору, вернуть до 3,75% их стоимости власти США могут позволить еще в течение пяти лет, а также расширить инициативу еще и на производство двигателей.
Представитель Белого дома заявил агентству, что Трамп и его администрация привержены "тонкому и многогранному" подходу для защиты внутреннего производства как автомобилей, так и их запчастей.
Трамп в мае подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности. Как говорилось в опубликованном документе на сайте Белого дома, автопроизводители смогут возмещать расходы на импорт автозапчастей. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей. На второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.
