Рейтинг@Mail.ru
Трамп опубликовал текст заявления ХАМАС на план США по Газе - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/tramp-2046295735.html
Трамп опубликовал текст заявления ХАМАС на план США по Газе
Трамп опубликовал текст заявления ХАМАС на план США по Газе - РИА Новости, 04.10.2025
Трамп опубликовал текст заявления ХАМАС на план США по Газе
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social текст заявления палестинского движения ХАМАС на план США по... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T00:06:00+03:00
2025-10-04T00:06:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_0:0:5229:2941_1920x0_80_0_0_bc7e3e1a16208a7b7a753a1ca42bb695.jpg
https://ria.ru/20251003/khamas-2046291745.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_236:0:4884:3486_1920x0_80_0_0_6a3e6c48e9d5866726e413f05bdbc779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, хамас
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп опубликовал текст заявления ХАМАС на план США по Газе

Трамп опубликовал текст заявления ХАМАС на план США по урегулированию в Газе

© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Evan Vucc
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social текст заявления палестинского движения ХАМАС на план США по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Американский лидер разместил фотографию заявления на английском языке, не сопроводив ее никакими комментариями.
Ранее в пятницу движение ХАМАС заявило, что подтверждает свое согласие передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса. Также ХАМАС сообщило, что будет принимать участие в обсуждении будущего сектора Газа и прав палестинцев в рамках палестинской общенациональной платформы.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ХАМАС будет принимать участие в обсуждении будущего сектора Газа
Вчера, 23:01
 
В миреСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала