В Белом доме анонсировали ответ Трампа на реакцию ХАМАС - РИА Новости, 04.10.2025
00:01 04.10.2025
В Белом доме анонсировали ответ Трампа на реакцию ХАМАС
В Белом доме анонсировали ответ Трампа на реакцию ХАМАС - РИА Новости, 04.10.2025
В Белом доме анонсировали ответ Трампа на реакцию ХАМАС
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала ответ президента США Дональда Трампа на реакцию ХАМАС на предложенный им план о прекращении огня в... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
хамас
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала ответ президента США Дональда Трампа на реакцию ХАМАС на предложенный им план о прекращении огня в секторе Газа. Левитт в соцсети X опубликовала фотографию Трампа из Овального кабинета Белого дома, сопроводив ее подписью: "За кулисами в Овальном кабинете: президент Трамп отвечает на согласие ХАМАС на его мирный план. Не отключайтесь".
сша
в мире, сша, дональд трамп, хамас
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС
В Белом доме анонсировали ответ Трампа на реакцию ХАМАС

Каролин Левитт анонсировала ответ Трампа на мирный план ХАМАС

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала ответ президента США Дональда Трампа на реакцию ХАМАС на предложенный им план о прекращении огня в секторе Газа.
Левитт в соцсети X опубликовала фотографию Трампа из Овального кабинета Белого дома, сопроводив ее подписью: "За кулисами в Овальном кабинете: президент Трамп отвечает на согласие ХАМАС на его мирный план. Не отключайтесь".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп пригрозил ХАМАС "невиданным адом"
Вчера, 17:19
 
В миреСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
