https://ria.ru/20251004/tramp-2046295407.html
В Белом доме анонсировали ответ Трампа на реакцию ХАМАС
В Белом доме анонсировали ответ Трампа на реакцию ХАМАС - РИА Новости, 04.10.2025
В Белом доме анонсировали ответ Трампа на реакцию ХАМАС
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала ответ президента США Дональда Трампа на реакцию ХАМАС на предложенный им план о прекращении огня в... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T00:01:00+03:00
2025-10-04T00:01:00+03:00
2025-10-04T00:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_88889e7b461c86483974ff73905a0840.jpg
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала ответ президента США Дональда Трампа на реакцию ХАМАС на предложенный им план о прекращении огня в секторе Газа. Левитт в соцсети X опубликовала фотографию Трампа из Овального кабинета Белого дома, сопроводив ее подписью: "За кулисами в Овальном кабинете: президент Трамп отвечает на согласие ХАМАС на его мирный план. Не отключайтесь".
https://ria.ru/20251003/tramp-2046238090.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_242dc06530f5a598a48c3453293b0336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, хамас
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС
В Белом доме анонсировали ответ Трампа на реакцию ХАМАС
Каролин Левитт анонсировала ответ Трампа на мирный план ХАМАС