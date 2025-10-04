Рейтинг@Mail.ru
04.10.2025
23:54 04.10.2025
В Минздраве Грузии назвали число пострадавших из-за беспорядков в Тбилиси
В Минздраве Грузии назвали число пострадавших из-за беспорядков в Тбилиси
2025
В Минздраве Грузии назвали число пострадавших из-за беспорядков в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков в день выборов в органы местного самоуправления в Тбилиси, сообщил минздрав Грузии.
Тбилиси в результате развития событий 4 октября пострадали шесть участников акции и 21 правоохранитель. Бригада скорой помощи перевела всех в медицинские учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
По данным ведомства, состояние одного полицейского остается тяжелым.
Митингующие на улицах Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
В мире Тбилиси Грузия
 
 
