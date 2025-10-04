https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046430713.html
В Минздраве Грузии назвали число пострадавших из-за беспорядков в Тбилиси
В Минздраве Грузии назвали число пострадавших из-за беспорядков в Тбилиси - РИА Новости, 04.10.2025
В Минздраве Грузии назвали число пострадавших из-за беспорядков в Тбилиси
Шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков в день выборов в органы местного самоуправления в... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
тбилиси
грузия
тбилиси
грузия
Новости
ru-RU
