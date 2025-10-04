https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046430193.html
Большинство протестующих в Тбилиси разошлись
Большая часть протестующих в Тбилиси разошлась, на проспекте Руставели у парламента остались несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Большая часть протестующих в Тбилиси разошлась, на проспекте Руставели у парламента остались несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости.
Незадолго до этого в Тбилиси
произошли беспорядки. Митингующие прорвали железные ограждения у здания дворца президента Грузии
. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе
заявил, что беспорядки в Тбилиси были организованы иностранными спецслужбами.
Сотрудники спецназа продолжают дежурить на прилегающих территориях. Демонстранты, оставшиеся у парламента, не принимают каких-либо противозаконных действий.
У президентского дворца также остаются пара десятков митингующих, которые периодически разжигают огонь, применяя инфраструктуру кафе и ресторанов.
Площадь Свободы, которая изначально была главной локацией митингующих, полностью свободна.