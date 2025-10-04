Большинство протестующих в Тбилиси разошлись

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Большая часть протестующих в Тбилиси разошлась, на проспекте Руставели у парламента остались несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости.

Незадолго до этого в Тбилиси произошли беспорядки. Митингующие прорвали железные ограждения у здания дворца президента Грузии . Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что беспорядки в Тбилиси были организованы иностранными спецслужбами.

Сотрудники спецназа продолжают дежурить на прилегающих территориях. Демонстранты, оставшиеся у парламента, не принимают каких-либо противозаконных действий.

У президентского дворца также остаются пара десятков митингующих, которые периодически разжигают огонь, применяя инфраструктуру кафе и ресторанов.