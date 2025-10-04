Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси протестующие освободили площадь в центре города
21:45 04.10.2025 (обновлено: 22:05 04.10.2025)
В Тбилиси протестующие освободили площадь в центре города
В Тбилиси протестующие освободили площадь в центре города
Площадь Свободы пустынна, однако спецназ все еще дежурит на соседней улице, часть митингующих остается у парламента на проспекте Руставели, передает... РИА Новости, 04.10.2025
В Тбилиси протестующие освободили площадь в центре города

В Тбилиси протестующие покинули площадь Свободы, рядом дежурит спецназ

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Площадь Свободы пустынна, однако спецназ все еще дежурит на соседней улице, часть митингующих остается у парламента на проспекте Руставели, передает корреспондент РИА Новости.
Перед зданием парламента демонстранты периодически выступают к собравшимся, но точного плана действий у них нет. Ранее митингующие собрались на площади Свободы, а часть переместилась к зданию дворца президента на площади Орбелиани, где они прорвали железные ограждения и ворвались во двор главы государства. Силовики оттеснили митингующих, применив водомет и перцовый газ. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что митингующие совершили уголовное преступление и понесут ответственность. По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали 14 правоохранителей, один из которых находится в тяжелом состоянии. Число задержанных митингующих пока неизвестно.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах приняли 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси борьбу вели девять кандидатов, основные конкуренты - действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года, и единый кандидат от оппозиционных партий "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" Ираклий Купрадзе.
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
Вчера, 20:56
 
