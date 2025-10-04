https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046409664.html
В центре Тбилиси спецназ мобилизовался для очистки площади от митингующих
Спецназ Грузии мобилизовался у прилегающей к площади Свободы улицы Георгия Леонидзе, чтобы до конца очистить территорию от митингующих, передает корреспондент... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T19:57:00+03:00
2025-10-04T19:57:00+03:00
2025-10-04T20:05:00+03:00
в мире
тбилиси
грузия
тбилиси
грузия
Митингующие на улицах Тбилиси
Спецназ вытеснил водометом митингующих с площади близ президентского дворца в Тбилиси, но они не расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
в мире, тбилиси, грузия
В Тбилиси спецназ мобилизовался, чтобы очистить площадь Свободы от митингующих