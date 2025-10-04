Рейтинг@Mail.ru
19:57 04.10.2025 (обновлено: 20:05 04.10.2025)
В центре Тбилиси спецназ мобилизовался для очистки площади от митингующих
Митингующие на улицах Тбилиси
Спецназ вытеснил водометом митингующих с площади близ президентского дворца в Тбилиси, но они не расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Спецназ Грузии мобилизовался у прилегающей к площади Свободы улицы Георгия Леонидзе, чтобы до конца очистить территорию от митингующих, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты переместились на проспект Руставели к зданию парламента. Рядом с сотрудниками спецназа стоит водомет. Периодически силовики пускают перцовый газ.
Основатель и почетный председатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили голосует на местных выборах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Грузинская мечта" заявила, что победила во всех муниципалитетах
