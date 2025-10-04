https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046404559.html
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза. РИА Новости, 04.10.2025
Митингующие на улицах Тбилиси
Спецназ вытеснил водометом митингующих с площади близ президентского дворца в Тбилиси, но они не расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-04T20:56
true
PT0M19S
Протестующие прорвались к резиденции президента Грузии в Тбилиси
Протестующие прорвались к резиденции президента Грузии в Тбилиси.
2025-10-04T20:56
true
PT0M57S
Горящие ограждения около резиденции президента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана для защиты от спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-04T20:56
true
PT1M30S
Беспорядки в Тбилиси
Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-04T20:56
true
PT1M23S
Митингующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
2025-10-04T20:56
true
PT0M25S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046409519_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1eeeb12b3fbd6e38a720973bbcce49df.jpg
Обстановка у резиденции президента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси продолжают забрасывать камнями резиденцию президента Грузии, несмотря на предупреждения спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-04T20:56
true
PT0M59S
ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза.
«
"Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. <…> На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это. Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая обязанность на том фоне, когда мы увидели и услышали заявления, поддерживающие попытку свержения конституционного строя. Давайте посмотрим, какой будет их реакция", — сказал он на брифинге.
Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе также заявил, что протестующие попытались совершить госпереворот.
«
"Это люди (манифестанты. — Прим. ред.), которые не принадлежат себе, своей семье, своей стране. Они являются представителями агентуры, агентской сети. Они представители этой агентской сети, которая управляется извне. <…> Все нарушители, независимо от имен и фамилий, будут сурово наказаны. Я хочу передать это народу нашей страны", — сказал он.
МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту, нападении на сотрудника полиции и по другим статьям.
Грузинский спецназ уже вытеснил водометом митингующих с площади Орбелиани у президентского дворца в Тбилиси. Манифестанты перемещаются с площади Свободы в сторону здания парламента по проспекту Руставели, присоединяясь к остальным участникам акции.
Небольшие группы спецназа собраны на прилегающих к площади Свободы и парламенту территориях.
До этого протестующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана для защиты от силовиков. Также митингующие забросали камнями резиденцию президента Грузии Михаила Кавелашвили
и ворвались во двор комплекса, пробив железные ограждения. В ответ силовики применили против манифестантов перцовый спрей и водомет и вытеснили их с территории дворца.
В стычках пострадали несколько сотрудников правопорядка, об их состоянии пока не известно.
Оппозиция ранее заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов. Для обеспечения порядка в центр города перебросили силовиков из разных частей столицы Грузии
.
Представители правящей "Грузинской мечты" сообщали, что беспорядки готовят внутренние и внешние силы, но правоохранители будут обеспечивать порядок. Партия уверена в полной победе на выборах во всех муниципалитетах.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По первым данным ЦИК, "Грузинская мечта" победила во всех округах.