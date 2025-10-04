https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046401950.html
В Тбилиси митингующие подожгли ограждения для защиты от спецназа
В Тбилиси митингующие подожгли ограждения для защиты от спецназа - РИА Новости, 04.10.2025
В Тбилиси митингующие подожгли ограждения для защиты от спецназа
Митингующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана для защиты от спецназа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T19:12:00+03:00
2025-10-04T19:12:00+03:00
2025-10-04T19:22:00+03:00
тбилиси
в мире
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046403136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b659446ebb24644d1c1fa72d3f875d6.jpg
https://ria.ru/20251004/gruzija-2046399724.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046403136_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4134c73a2a3b6524034ee03654055196.jpg
Горящие ограждения около резиденции президента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана для защиты от спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-04T19:12
true
PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, в мире, грузия
В Тбилиси митингующие подожгли ограждения для защиты от спецназа
В Тбилиси митингующие подожгли ограждения из мебели для защиты от спецназа