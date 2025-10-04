Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси митингующие подожгли ограждения для защиты от спецназа
19:12 04.10.2025 (обновлено: 19:22 04.10.2025)
В Тбилиси митингующие подожгли ограждения для защиты от спецназа
В Тбилиси митингующие подожгли ограждения для защиты от спецназа
Митингующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана для защиты от спецназа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
Горящие ограждения около резиденции президента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана для защиты от спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
тбилиси, в мире, грузия
В Тбилиси митингующие подожгли ограждения для защиты от спецназа

В Тбилиси митингующие подожгли ограждения из мебели для защиты от спецназа

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана для защиты от спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
Участники митинга подожгли стулья и столы, стоявшие напротив спецназа, который выстроился в ряд. Силовики пускают предупредительные сигналы с требованием разойтись.
До этого митингующие забросали камнями резиденцию президента Грузии Михаила Кавелашвили, после чего правоохранители применили против них перцовый спрей и водомет. Силовики вытеснили митингующих с территории дворца, однако демонстранты остаются на прилегающей территории и не расходятся.
В Грузии закрылись избирательные участки
Вчера, 19:03
 
