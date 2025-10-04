В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции

ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Тысячи граждан Грузии двигаются шествием к проспекту Руставели в Тбилиси для участия в анонсированном митинге оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Представители правящей "Грузинской мечты" сообщали, что беспорядки готовят внутренние и внешние силы, но правоохранители будут обеспечивать порядок. Партия уверена в полной победе во всех 64 муниципалитетах.