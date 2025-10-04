https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046381191.html
В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции
В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции
Тысячи граждан Грузии двигаются шествием к проспекту Руставели в Тбилиси для участия в анонсированном митинге оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции
