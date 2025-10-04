Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции
16:27 04.10.2025 (обновлено: 17:31 04.10.2025)
В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции
В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции
2025
Многотысячное шествие оппозиции в Тбилиси
Тысячи граждан Грузии двигаются шествием к проспекту Руставели в Тбилиси для участия в анонсированном митинге оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. Ранее оппозиция заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов в органы местного самоуправления. С целью обеспечения порядка в центр города стянуты правоохранители.
ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Тысячи граждан Грузии двигаются шествием к проспекту Руставели в Тбилиси для участия в анонсированном митинге оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас участники акции протеста передвигаются несколькими группами. Окончательная точка сбора — площадь Свободы.
В Грузии явка на местных выборах превысила 28 процентов
Вчера, 14:57
Оппозиция ранее заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов. С целью обеспечения порядка в центр города перебросили силовиков из разных частей столицы Грузии.
Представители правящей "Грузинской мечты" сообщали, что беспорядки готовят внутренние и внешние силы, но правоохранители будут обеспечивать порядок. Партия уверена в полной победе во всех 64 муниципалитетах.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний — сакребуло.
Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах
Вчера, 12:29
 
