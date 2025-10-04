Сотни машин движутся в направлении Тбилиси для участия в митинге

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Сотни автомобилей движутся на автомагистрали в направлении Тбилиси с целью принять участие в запланированном в субботу митинге, видеокадры публикуют пользователи соцсетей.
В материалах видно, как центральная автомагистраль переполнена машинами, сидящие в них пассажиры машут флагами Грузии. На магистрали образовалась пробка.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявили бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут 9 кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.