Рейтинг@Mail.ru
Сотни машин движутся в направлении Тбилиси для участия в митинге - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046356253.html
Сотни машин движутся в направлении Тбилиси для участия в митинге
Сотни машин движутся в направлении Тбилиси для участия в митинге - РИА Новости, 04.10.2025
Сотни машин движутся в направлении Тбилиси для участия в митинге
Сотни автомобилей движутся на автомагистрали в направлении Тбилиси с целью принять участие в запланированном в субботу митинге, видеокадры публикуют... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:49:00+03:00
2025-10-04T13:49:00+03:00
в мире
тбилиси
грузия
батуми
каха каладзе (мэр тбилиси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070763_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_38bad0ad01f49171d16cb7dc4eaeb18c.jpg
https://ria.ru/20251004/gruziya-2046346279.html
тбилиси
грузия
батуми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070763_353:0:3082:2047_1920x0_80_0_0_1e229ae9b3f189a26b2ae47ad9192238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия, батуми, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Тбилиси, Грузия, Батуми, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Сотни машин движутся в направлении Тбилиси для участия в митинге

Колонны машин движутся из регионов в Тбилиси для участия в митинге

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Сотни автомобилей движутся на автомагистрали в направлении Тбилиси с целью принять участие в запланированном в субботу митинге, видеокадры публикуют пользователи соцсетей.
Ранее оппозиция заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов в органы местного самоуправления. Митинг должен пройти в 16.00 (15.00 мск) в центре Тбилиси. С целью обеспечения порядка правоохранителей мобилизовали в разных местах столицы Грузии.
В материалах видно, как центральная автомагистраль переполнена машинами, сидящие в них пассажиры машут флагами Грузии. На магистрали образовалась пробка.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявили бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут 9 кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Президент Грузии рассказал, за что проголосовал на местных выборах
Вчера, 12:29
 
В миреТбилисиГрузияБатумиКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала