В Тбилиси в день выборов мобилизовали полицейских из-за митинга оппозиции
10:27 04.10.2025
В Тбилиси в день выборов мобилизовали полицейских из-за митинга оппозиции
Правоохранители мобилизованы в разных местах столицы Грузии с целью обеспечения порядка в связи с запланированным митингом оппозиции, сообщает МВД.
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Правоохранители мобилизованы в разных местах столицы Грузии с целью обеспечения порядка в связи с запланированным митингом оппозиции, сообщает МВД.
Ранее оппозиция заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов. Митинг начнется в 16.00 (15.00 мск) в центре Тбилиси.
"В целях защиты общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений Министерства внутренних дел мобилизованы в разных местах по всей столице в связи с митингом, запланированным на 4 октября в Тбилиси. Мы призываем организаторов и участников митинга провести собрание и манифестацию в рамках, установленных законодательством Грузии, подчиниться законному требованию сотрудников полиции и не вмешиваться в осуществление официальных мероприятий. За каждым отдельным фактом нарушения последует соответствующая правовая реакция со стороны полиции", - говорится в заявлении, распространенном Министерством внутренних дел.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, при этом часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Представители грузинского руководства проголосовали на местных выборах
