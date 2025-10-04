МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Задержание Францией нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций, в нейтральных водах было чистой воды театром, в то время как Европа на практике мало что может сделать против поставок российских энергоносителей, говорится в статье издания Spectator.
Ранее президент России Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией танкера в нейтральных водах и тяжелую внутриполитическую ситуацию для Парижа причиной этого инцидента.
Путин назвал причину захвата Францией танкера
2 октября, 21:00
В статье Spectator говорится, что Путин был прав, и добавляется, что рейд на танкер "был чистой воды театром".
"(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон назвал этот драматичный абордаж важным шагом в борьбе (с перевозкой российских энергоносителей - ред.)... Но на практике Европа мало что может сделать для прекращения этого трафика, более того, она сама является крупным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа", - пишет издание.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции утверждало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. Позднее стало известно о задержании двух членов экипажа. По информации агентства Франс Пресс, речь шла о капитане и его помощнике, которые являются гражданами КНР. В пятницу стало известно, что танкер после возвращения на борт двух членов экипажа продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала.
При этом в МИД России, комментируя слова Макрона о задержании танкера заявили, что некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений Макрона и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта. Президент России Владимир Путин назвал задержание танкера "пиратством", а также заявил, что не знает, насколько задержанное судно связано с Россией.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.