Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали инцидент с танкером Boracay театром - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 04.10.2025 (обновлено: 13:27 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/tanker-2046353331.html
СМИ назвали инцидент с танкером Boracay театром
СМИ назвали инцидент с танкером Boracay театром - РИА Новости, 04.10.2025
СМИ назвали инцидент с танкером Boracay театром
Задержание Францией нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций, в нейтральных водах было чистой воды театром, в то время как Европа... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:23:00+03:00
2025-10-04T13:27:00+03:00
в мире
россия
франция
европа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046127019_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_b6552e8ce4b0e6b9a5c81c529a8b0217.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046018837.html
https://ria.ru/20251004/frantsiya-2046223687.html
https://ria.ru/20251001/tanker-2045623540.html
россия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046127019_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_863b2898a3d1275ef36a1268572f895e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, европа, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Европа, Владимир Путин
СМИ назвали инцидент с танкером Boracay театром

Spectator: задержание танкера Boracay было чистой воды театром

© AP Photo / Mathieu PattierВоенные на палубе танкера "Boracay" у берегов Сен-Назера
Военные на палубе танкера Boracay у берегов Сен-Назера - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Mathieu Pattier
Военные на палубе танкера "Boracay" у берегов Сен-Назера
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Задержание Францией нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций, в нейтральных водах было чистой воды театром, в то время как Европа на практике мало что может сделать против поставок российских энергоносителей, говорится в статье издания Spectator.
Ранее президент России Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией танкера в нейтральных водах и тяжелую внутриполитическую ситуацию для Парижа причиной этого инцидента.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал причину захвата Францией танкера
2 октября, 21:00
В статье Spectator говорится, что Путин был прав, и добавляется, что рейд на танкер "был чистой воды театром".
"(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон назвал этот драматичный абордаж важным шагом в борьбе (с перевозкой российских энергоносителей - ред.)... Но на практике Европа мало что может сделать для прекращения этого трафика, более того, она сама является крупным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа", - пишет издание.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции утверждало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. Позднее стало известно о задержании двух членов экипажа. По информации агентства Франс Пресс, речь шла о капитане и его помощнике, которые являются гражданами КНР. В пятницу стало известно, что танкер после возвращения на борт двух членов экипажа продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала.
При этом в МИД России, комментируя слова Макрона о задержании танкера заявили, что некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений Макрона и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта. Президент России Владимир Путин назвал задержание танкера "пиратством", а также заявил, что не знает, насколько задержанное судно связано с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Не опять, а снова: Франция увидела свое спасение в войне с Россией
Вчера, 08:00
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Песков ответил на вопрос о расследовании в отношении танкера Boracay
1 октября, 14:09
 
В миреРоссияФранцияЕвропаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала