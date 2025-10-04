На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинская армия не выдерживает натиска российских операторов дронов, обладающих инновационными технологиями, пишет Wall Street Journal.
"Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий "Рубикон". Это элитное российское подразделение играет важную роль в кампании воздушного перехвата", — заявило издание.
Воздушный перехват — это тактика, заключающаяся в лишении солдат ВСУ возможности получать припасы, подкрепление и предметы первой необходимости. Представители украинской армии рассказали изданию, что для этого дроноводы бьют по целям в тылу, простреливая дороги беспилотниками. Военные ВСУ пожаловались, что это похоже на современный вариант "средневековой осады".
WSJ подчеркнуло, что российские операторы блокируют движение по основным шоссе, а специалисты "Рубикона" за ночь уничтожает десятки вражеских грузовиков.
Издание также отметило, что натиск российских дроноводов лишь усиливается.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
