На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 04.10.2025
На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО
На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО
Украинская армия не выдерживает натиска российских операторов дронов, обладающих инновационными технологиями, пишет Wall Street Journal.
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
москва
в мире, россия, москва, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО

WSJ: центр беспилотных технологий "Рубикон" оказался злейшим врагом ВСУ

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинская армия не выдерживает натиска российских операторов дронов, обладающих инновационными технологиями, пишет Wall Street Journal.
"Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий "Рубикон". Это элитное российское подразделение играет важную роль в кампании воздушного перехвата", — заявило издание.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе рассказали, в какую "смертельную ловушку" попали ВСУ
Вчера, 12:17
Воздушный перехват — это тактика, заключающаяся в лишении солдат ВСУ возможности получать припасы, подкрепление и предметы первой необходимости. Представители украинской армии рассказали изданию, что для этого дроноводы бьют по целям в тылу, простреливая дороги беспилотниками. Военные ВСУ пожаловались, что это похоже на современный вариант "средневековой осады".
WSJ подчеркнуло, что российские операторы блокируют движение по основным шоссе, а специалисты "Рубикона" за ночь уничтожает десятки вражеских грузовиков.
Издание также отметило, что натиск российских дроноводов лишь усиливается.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Вчера, 09:31
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
