На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинская армия не выдерживает натиска российских операторов дронов, обладающих инновационными технологиями, пишет Украинская армия не выдерживает натиска российских операторов дронов, обладающих инновационными технологиями, пишет Wall Street Journal

"Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий "Рубикон". Это элитное российское подразделение играет важную роль в кампании воздушного перехвата", — заявило издание.

Воздушный перехват — это тактика, заключающаяся в лишении солдат ВСУ возможности получать припасы, подкрепление и предметы первой необходимости. Представители украинской армии рассказали изданию, что для этого дроноводы бьют по целям в тылу, простреливая дороги беспилотниками. Военные ВСУ пожаловались, что это похоже на современный вариант "средневековой осады".

WSJ подчеркнуло, что российские операторы блокируют движение по основным шоссе, а специалисты "Рубикона" за ночь уничтожает десятки вражеских грузовиков.

Издание также отметило, что натиск российских дроноводов лишь усиливается.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.

В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы