Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение
"Южная" группировка войск в ходе СВО за сутки уничтожила до 230 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 04.10.2025
Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение
