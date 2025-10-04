Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Южная" группировка войск в ходе СВО за сутки уничтожила до 230 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Противник потерял до 230-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении.