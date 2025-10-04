ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков зоне действий "Севера"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу Минобороны РФ.

Уточняется, что ВСУ потеряли "свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства".