Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков зоне действий "Севера" - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 04.10.2025 (обновлено: 12:23 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/svo-2046344213.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков зоне действий "Севера" - РИА Новости, 04.10.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:15:00+03:00
2025-10-04T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcddb6627ea667a2966bf05378dbed40.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5d13245ab32e434b8a75d46ada3ea6d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военных зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Краснополье, Кондратовка, Искрисковщина и Петрушевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Уточняется, что ВСУ потеряли "свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства".
"Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала