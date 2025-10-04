Рейтинг@Mail.ru
У умершего фигуранта дела Сулейманова перед задержанием прошли обыски - РИА Новости, 04.10.2025
01:22 04.10.2025
У умершего фигуранта дела Сулейманова перед задержанием прошли обыски
У скончавшегося фигуранта дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова Абакара Дарбишева незадолго до задержания прошли обыски, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2025
У умершего фигуранта дела Сулейманова перед задержанием прошли обыски

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. У скончавшегося фигуранта дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова Абакара Дарбишева незадолго до задержания прошли обыски, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
В пятницу информированный источник рассказал РИА Новости, что фигурант дела в отношении миллиардера Сулейманова Дарбишев умер от сердечного приступа после задержания.
Ибрагим Сулейманов в суде - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Миллиардер Сулейманов не признал вину по делу об убийствах
Вчера, 19:04
"Незадолго до задержания у него прошли обыски", - сказал собеседник агентства.
В пятницу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что силовики в Москве задержали миллиардера Сулейманова в рамках расследования уголовного дела.
Ибрагим Сулейманов в суде - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова
Вчера, 19:03
 
