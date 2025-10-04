https://ria.ru/20251004/sulejmanov-2046301121.html
У умершего фигуранта дела Сулейманова перед задержанием прошли обыски
У умершего фигуранта дела Сулейманова перед задержанием прошли обыски
У скончавшегося фигуранта дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова Абакара Дарбишева незадолго до задержания прошли обыски, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
москва
ибрагим сулейманов
Перед задержанием у умершего фигуранта дела миллиардера Сулейманова были обыски