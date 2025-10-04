https://ria.ru/20251004/sud-2046327925.html
Фотограф подал в суд на бывшую за свои работы в ее соцсетях
Фотограф подал в суд на бывшую за свои работы в ее соцсетях - РИА Новости, 04.10.2025
Фотограф подал в суд на бывшую за свои работы в ее соцсетях
Профессиональный фотограф подал в суд на бывшую девушку, когда после расставания та выложила в соцсети свои фотографии его авторства, указано в судебных... РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
россия
россия
происшествия, россия
Фотограф подал в суд на бывшую за свои работы в ее соцсетях
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Профессиональный фотограф подал в суд на бывшую девушку, когда после расставания та выложила в соцсети свои фотографии его авторства, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, пара встречалась, они жили вместе. В это время фотограф делал фотографии и видео с девушкой. После расставания она выложила эти материалы в интернет, используя их, в том числе, для своей личной и социальной рекламы.
Тогда мужчина обратился сначала к нотариусу и зафиксировал 96 фактов нарушения своих авторских прав, а затем и в суд с требованием компенсации. Как указано в материалах, результаты творческого труда истца были переданы им ответчице без разрешения их публичного использования.
Фотограф просил суд обязать ответчицу устранить нарушение его авторских прав, то есть удалить фото из интернета, и взыскать компенсацию. Представитель девушки в суде просил отказать в требованиях и заявлял, что иск является местью мужчины за прекращение отношений, которое произошло по инициативе его подзащитной.
Суд удовлетворил иск частично, взыскав с девушки компенсацию за нарушение авторских прав. Сумма не сообщается.