В суд поступило дело на экс-замглавы филиала "Росжилкомплекса" Минобороны

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дело в отношении экс-заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями поступило в суд для рассмотрения по существу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Дело поступило в Кировский районный суд Ростова-на-Дону в конце августа, указано в материалах. Обвиняемыми по нему значатся Сергей Тера, Марина Тера и Аэлина Кадалаева.

Тере окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, следует из судебных материалов.

Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры и ряда других граждан, заявляли в СК РФ в ноябре 2024 года.