08:07 04.10.2025 (обновлено: 08:08 04.10.2025)
В суд поступило дело на экс-замглавы филиала "Росжилкомплекса" Минобороны
Дело в отношении экс-заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями поступило РИА Новости, 04.10.2025
ростов-на-дону
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дело в отношении экс-заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями поступило в суд для рассмотрения по существу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Дело поступило в Кировский районный суд Ростова-на-Дону в конце августа, указано в материалах. Обвиняемыми по нему значатся Сергей Тера, Марина Тера и Аэлина Кадалаева.
Тере окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, следует из судебных материалов.
Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры и ряда других граждан, заявляли в СК РФ в ноябре 2024 года.
По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева за взятку помогли Геннадию Гаеву и Эльбрусу Тебиеву получить увеличенные жилищные субсидии, внеся в жилищные дела ложные данные, и причинили Минобороны России ущерб в несколько десятков миллионов рублей.
Ростов-на-ДонуРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
