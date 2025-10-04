Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Штраф был назначен за публикации в его Telegram-канале без плашки иноагента. Музыкант хотел его оспорить, его адвокат в жалобе указал на отсутствие состава административного правонарушения, а также на нарушение прав его доверителя применением к нему законодательства об иностранных агентах, а также отстаивал право на свободу слова. Тем не менее, суд жалобу отклонил.
Слепакова* оштрафовали на 60 тысяч рублей
7 сентября, 18:36
"Судом установлено, что возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у Покровского имелась, доказательства принятия всех зависящих от него мер по соблюдению названных выше требований не представлены", - сказано в документе.
Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта в середине февраля, это первый протокол, составленный на Покровского за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.
По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы.
Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа
14 марта, 07:51
Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность; имеет иностранное влияние; участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.
Несколько лет назад Покровский* переехал в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.