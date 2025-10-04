Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!" - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/sud-2046300280.html
Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!"
Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!" - РИА Новости, 04.10.2025
Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!"
Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому* за отсутствие соответствующей маркировки в... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T01:12:00+03:00
2025-10-04T01:12:00+03:00
россия
москва
сша
максим покровский
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15061/35/150613530_0:141:341:333_1920x0_80_0_0_a196433a0a6a6ca610ddd9bd9c7d5867.jpg
https://ria.ru/20250907/slepakov-2040305326.html
https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html
https://ria.ru/20250708/svelo-2027722746.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15061/35/150613530_0:109:341:365_1920x0_80_0_0_21182d39b41a36e00f875e2f09fcb5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сша, максим покровский, происшествия
Россия, Москва, США, Максим Покровский, Происшествия
Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!"

Лидер группы "Ногу свело!" Покровский не смог оспорить иноагентский штраф

© РИА НовостиСолист группы "Ногу свело" Максим Покровский. Архив
Солист группы Ногу свело Максим Покровский. Архив - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Штраф был назначен за публикации в его Telegram-канале без плашки иноагента. Музыкант хотел его оспорить, его адвокат в жалобе указал на отсутствие состава административного правонарушения, а также на нарушение прав его доверителя применением к нему законодательства об иностранных агентах, а также отстаивал право на свободу слова. Тем не менее, суд жалобу отклонил.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Слепакова* оштрафовали на 60 тысяч рублей
7 сентября, 18:36
"Судом установлено, что возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у Покровского имелась, доказательства принятия всех зависящих от него мер по соблюдению названных выше требований не представлены", - сказано в документе.
Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта в середине февраля, это первый протокол, составленный на Покровского за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.
По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа
14 марта, 07:51
Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность; имеет иностранное влияние; участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.
Несколько лет назад Покровский* переехал в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Макс Покровский* - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Как Макс Покровский* моет унитазы в США и мечтает вернуться в Россию
8 июля, 13:45
 
РоссияМоскваСШАМаксим ПокровскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала