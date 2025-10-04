Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Штраф был назначен за публикации в его Telegram-канале без плашки иноагента. Музыкант хотел его оспорить, его адвокат в жалобе указал на отсутствие состава административного правонарушения, а также на нарушение прав его доверителя применением к нему законодательства об иностранных агентах, а также отстаивал право на свободу слова. Тем не менее, суд жалобу отклонил.