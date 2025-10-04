В Ницце при стрельбе погибли два человека

ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро были ранены в результате стрельбы в Ницце, инцидент связан с наркоторговлей, сообщили местные власти в соцсети X.
"Стрельба произошла сегодня вечером в Ницце в квартале Мулен. Два человека погибли, двое получили тяжелые ранения, и трое более легкие", - говорится в заявлении префектуры департамента Приморские Альпы.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози отметил, что стрельба произошла в результате "налета на фоне наркобандитизма".
Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо распорядился направить в район дополнительные подразделения правоохранителей для обеспечения безопасности, уточнила префектура.
Прокуратура Ниццы начала расследование по факту умышленного убийства и покушения на убийство в составе организованной группы лиц, передаёт телеканал BFMTV.
