В Ницце при стрельбе погибли два человека - РИА Новости, 04.10.2025
00:49 04.10.2025
В Ницце при стрельбе погибли два человека
В Ницце при стрельбе погибли два человека
В Ницце при стрельбе погибли два человека
Два человека погибли, пятеро были ранены в результате стрельбы в Ницце, инцидент связан с наркоторговлей, сообщили местные власти в соцсети X.
2025-10-04T00:49:00+03:00
2025-10-04T00:49:00+03:00
в мире
ницца
приморские альпы
кристиан эстрози
ницца
приморские альпы
2025
в мире, ницца, приморские альпы, кристиан эстрози
В мире, Ницца, Приморские Альпы, Кристиан Эстрози
В Ницце при стрельбе погибли два человека

В Ницце в результате стрельбы погибли два человека, пятеро ранены

Сотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции
© РИА Новости / Владимир Песня
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро были ранены в результате стрельбы в Ницце, инцидент связан с наркоторговлей, сообщили местные власти в соцсети X.
"Стрельба произошла сегодня вечером в Ницце в квартале Мулен. Два человека погибли, двое получили тяжелые ранения, и трое более легкие", - говорится в заявлении префектуры департамента Приморские Альпы.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози отметил, что стрельба произошла в результате "налета на фоне наркобандитизма".
Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо распорядился направить в район дополнительные подразделения правоохранителей для обеспечения безопасности, уточнила префектура.
Прокуратура Ниццы начала расследование по факту умышленного убийства и покушения на убийство в составе организованной группы лиц, передаёт телеканал BFMTV.
В миреНиццаПриморские АльпыКристиан Эстрози
 
 
