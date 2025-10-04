В Ницце при стрельбе погибли два человека

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо распорядился направить в район дополнительные подразделения правоохранителей для обеспечения безопасности, уточнила префектура.

Прокуратура Ниццы начала расследование по факту умышленного убийства и покушения на убийство в составе организованной группы лиц, передаёт телеканал BFMTV.