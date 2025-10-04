https://ria.ru/20251004/stavropole-2046417834.html
В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек
Девять человек госпитализированы в результате столкновения внедорожника и легкового автомобиля на Ставрополье, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 04.10.2025
