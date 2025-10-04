Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 04.10.2025 (обновлено: 22:35 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/stavropole-2046417834.html
В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек
В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек - РИА Новости, 04.10.2025
В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек
Девять человек госпитализированы в результате столкновения внедорожника и легкового автомобиля на Ставрополье, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T20:57:00+03:00
2025-10-04T22:35:00+03:00
происшествия
кисловодск
ессентуки
гибдд мвд рф
группа газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046416845_0:86:775:522_1920x0_80_0_0_c77d20ebbd9b838bcc657f3da638022f.jpg
https://ria.ru/20251004/dtp--2046353099.html
кисловодск
ессентуки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046416845_0:14:775:595_1920x0_80_0_0_100da26ff49f80e1876b172502ed0832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кисловодск, ессентуки, гибдд мвд рф, группа газ
Происшествия, Кисловодск, Ессентуки, ГИБДД МВД РФ, Группа ГАЗ
В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек

В результате ДТП на Ставрополье госпитализированы девять человек

© Фото : Госавтоинспекция СтавропольяНа месте ДТП на трассе Минеральные Воды — Кисловодск
На месте ДТП на трассе Минеральные Воды — Кисловодск - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья
На месте ДТП на трассе Минеральные Воды — Кисловодск
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 4 окт — РИА Новости. Девять человек госпитализированы в результате столкновения внедорожника и легкового автомобиля на Ставрополье, сообщила Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, вечером в субботу на 38-м километре автодороги Минеральные Воды — Кисловодск произошло столкновение внедорожника "ГАЗ-69" и автомобиля "Лада-Гранта".
«

"В результате автоаварии на трассе Минеральные Воды — Кисловодск" девять человек доставлены в больницы города Кисловодска и города Ессентуки", — сообщается в Telegram-канале регионального ГИБДД.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Характер их травм уточняется.
На месте ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Появились подробности о ДТП с автобусом с детьми в Приморье
Вчера, 13:19
 
ПроисшествияКисловодскЕссентукиГИБДД МВД РФГруппа ГАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала