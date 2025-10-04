В Стамбуле отменили концерт Робби Уильямса

Площадка проведения концерта менялась организаторами дважды. В конце концов, они остановились на варианте с концертной площадкой на открытом воздухе в районе Атакёй на западе Стамбула. Билеты изначально стоили от 100 долларов, но ближе к концерту они подорожали, оставаясь в продаже: так, самые дешевые билеты можно было приобрести за порядка 155 долларов, а на ВИП-платформе - за более чем 480 долларов.