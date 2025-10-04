Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле отменили концерт Робби Уильямса
Культура
 
17:24 04.10.2025
В Стамбуле отменили концерт Робби Уильямса
В Стамбуле отменили концерт Робби Уильямса - РИА Новости, 04.10.2025
В Стамбуле отменили концерт Робби Уильямса
Власти провинции Стамбул отменили запланированный на 7 октября концерт британского певца Робби Уильямса, он должен был стать первым в мегаполисе, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2025
В Стамбуле отменили концерт Робби Уильямса

В Стамбуле власти отменили концерт Робби Уильямса

СТАМБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Власти провинции Стамбул отменили запланированный на 7 октября концерт британского певца Робби Уильямса, он должен был стать первым в мегаполисе, сообщили РИА Новости организаторы концерта.
Уильямс ранее выступал в турецком Бодруме. В интервью турецким СМИ он отмечал, что следовало бы давно посетить Стамбул. Жена певца Айда Филд - наполовину турчанка. Ряд турецких организаций призвали власти отменить концерт Уильямса, так как он ранее высказывался в поддержку Израиля. В итоге, активисты еще до официальных объявлений заявили об отмене концерта.
"Концерт Робби Уильямса в Стамбуле 7 октября отменен руководством провинции Стамбул", - рассказали агентству организаторы.
Купившим билеты на концерт зрителям организаторы пообещали вернуть средства.
Площадка проведения концерта менялась организаторами дважды. В конце концов, они остановились на варианте с концертной площадкой на открытом воздухе в районе Атакёй на западе Стамбула. Билеты изначально стоили от 100 долларов, но ближе к концерту они подорожали, оставаясь в продаже: так, самые дешевые билеты можно было приобрести за порядка 155 долларов, а на ВИП-платформе - за более чем 480 долларов.
