В Стамбуле задержали подростков, готовивших теракты, пишут СМИ

"По результатам проверки цифровых материалов установлено, что он контактировал со сторонниками ИГ* через мессенджеры с шифрованием. В ходе проверки в компьютере обнаружены файлы с инструкциями по изготовлению "коктейлей Молотова", взрывчатых веществ, инструкции по сборке длинноствольного оружия, обучающие материалы по стрельбе, большое количество документов и видео, касающихся ИГ*", - пишет издание.