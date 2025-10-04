Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле задержали подростков, готовивших теракты, пишут СМИ
12:52 04.10.2025
В Стамбуле задержали подростков, готовивших теракты, пишут СМИ
В Стамбуле задержали подростков, готовивших теракты, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
В Стамбуле задержали подростков, готовивших теракты, пишут СМИ
Задержанные в двух районах Стамбула подростки, в том числе гражданин Туркмении, контактировали с боевиками "Исламского государства"* (запрещенная в РФ... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
стамбул
туркмения
исламское государство*
в мире, стамбул, туркмения, исламское государство*
В мире, Стамбул, Туркмения, Исламское государство*
В Стамбуле задержали подростков, готовивших теракты, пишут СМИ

Milliyet: задержанные в Стамбуле подростки планировали теракты

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Задержанные в двух районах Стамбула подростки, в том числе гражданин Туркмении, контактировали с боевиками "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая группировка) и планировали совершить теракты, сообщила турецкая газета Milliyet.
За девять месяцев в Турции задержаны 3686 подозреваемых в связях с ИГ*, из них арестованы 784, отмечает издание.
Так, 9 сентября полиция задержала в стамбульском районе Аташехир 15-летнего подростка.
"По результатам проверки цифровых материалов установлено, что он контактировал со сторонниками ИГ* через мессенджеры с шифрованием. В ходе проверки в компьютере обнаружены файлы с инструкциями по изготовлению "коктейлей Молотова", взрывчатых веществ, инструкции по сборке длинноствольного оружия, обучающие материалы по стрельбе, большое количество документов и видео, касающихся ИГ*", - пишет издание.
Суд постановил арестовать подростка.
В июле в другом районе Стамбула – Малтепе – был задержан 14-летний гражданин Туркмении Д. Р., контактировавший с боевиками ИГ*. Как отмечает газета, боевики провели идеологическую обработку подростка и через Telegram направили ему "учебные материалы" по изготовлению бомб и убийствам.
В компьютере подростка также обнаружены видеозаписи с инструкциями по использованию дронов, изготовлению взрывчатых веществ и бомб, нападению на автомобили и проведению терактов. Суд поместил подростка под домашний арест.
Газета отмечает, что подросток, напавший в сентябре на полицейский участок в Измире, использовал те же мессенджеры с шифрованием. Жертвами нападения тогда стали двое полицейских, пострадали еще двое стражей порядка.
* запрещенная в РФ террористическая группировка
В миреСтамбулТуркменияИсламское государство*
 
 
