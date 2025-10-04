https://ria.ru/20251004/stambul-2046349319.html
В Стамбуле задержали подростков, готовивших теракты, пишут СМИ
04.10.2025
В Стамбуле задержали подростков, готовивших теракты, пишут СМИ
Задержанные в двух районах Стамбула подростки, в том числе гражданин Туркмении, контактировали с боевиками "Исламского государства"* (запрещенная в РФ... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:52:00+03:00
2025-10-04T12:52:00+03:00
2025-10-04T12:53:00+03:00
СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости.
Задержанные в двух районах Стамбула подростки, в том числе гражданин Туркмении, контактировали с боевиками "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая группировка) и планировали совершить теракты, сообщила турецкая газета Milliyet
.
За девять месяцев в Турции
задержаны 3686 подозреваемых в связях с ИГ*, из них арестованы 784, отмечает издание.
Так, 9 сентября полиция задержала в стамбульском районе Аташехир 15-летнего подростка.
"По результатам проверки цифровых материалов установлено, что он контактировал со сторонниками ИГ* через мессенджеры с шифрованием. В ходе проверки в компьютере обнаружены файлы с инструкциями по изготовлению "коктейлей Молотова", взрывчатых веществ, инструкции по сборке длинноствольного оружия, обучающие материалы по стрельбе, большое количество документов и видео, касающихся ИГ*", - пишет издание.
Суд постановил арестовать подростка.
В июле в другом районе Стамбула
– Малтепе – был задержан 14-летний гражданин Туркмении
Д. Р., контактировавший с боевиками ИГ*. Как отмечает газета, боевики провели идеологическую обработку подростка и через Telegram
направили ему "учебные материалы" по изготовлению бомб и убийствам.
В компьютере подростка также обнаружены видеозаписи с инструкциями по использованию дронов, изготовлению взрывчатых веществ и бомб, нападению на автомобили и проведению терактов. Суд поместил подростка под домашний арест.
Газета отмечает, что подросток, напавший в сентябре на полицейский участок в Измире
, использовал те же мессенджеры с шифрованием. Жертвами нападения тогда стали двое полицейских, пострадали еще двое стражей порядка.
* запрещенная в РФ террористическая группировка