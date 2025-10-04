Рейтинг@Mail.ru
01:34 04.10.2025 (обновлено: 08:48 04.10.2025)
в мире
сша
дональд трамп
шатдаун
2025
Новости
У США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. У США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом из-за шатдауна, заявил глава Минэнерго страны Крис Райт.
"У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на восемь дней", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
По его словам, по истечении оставшегося времени им придется приостановить работу.
Райт добавил, что ситуация крайне неэффективна и абсурдна
Шатдаун в США

В среду правительство страны приостановило работу из-за отсутствия согласованного конгрессом бюджетного финансирования на новый финансовый год. Под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
В пятницу сенат пытался принять необходимый документ, но ни законопроект республиканцев, ни предложение демократической оппозиции не смогли набрать достаточное количество голосов. Следующая попытка проголосовать за бюджет запланирована на 6 октября.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия документа в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.

Президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать этот период для массовых сокращений персонала и выплат. Он обвинил демократов в том, что бюджет не удалось согласовать, и пообещал использовать ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП США на 0,1-0,2 процентного пункта. Если нынешний кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по американской экономике.
