Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото

Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна

© AP Photo / Mark Schiefelbein Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. У США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом из-за шатдауна , заявил глава Минэнерго страны Крис Райт.

"У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на восемь дней", — сказал он в эфире телеканала Fox News

По его словам, по истечении оставшегося времени им придется приостановить работу.

Райт добавил, что ситуация крайне неэффективна и абсурдна

Шатдаун в США

В среду правительство страны приостановило работу из-за отсутствия согласованного конгрессом бюджетного финансирования на новый финансовый год. Под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

В пятницу сенат пытался принять необходимый документ, но ни законопроект республиканцев, ни предложение демократической оппозиции не смогли набрать достаточное количество голосов. Следующая попытка проголосовать за бюджет запланирована на 6 октября.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия документа в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.

Президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать этот период для массовых сокращений персонала и выплат. Он обвинил демократов в том, что бюджет не удалось согласовать, и пообещал использовать ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.