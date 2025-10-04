ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. У США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом из-за шатдауна, заявил глава Минэнерго страны Крис Райт.
"У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на восемь дней", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
По его словам, по истечении оставшегося времени им придется приостановить работу.
Райт добавил, что ситуация крайне неэффективна и абсурдна
Шатдаун в США
В среду правительство страны приостановило работу из-за отсутствия согласованного конгрессом бюджетного финансирования на новый финансовый год. Под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
В пятницу сенат пытался принять необходимый документ, но ни законопроект республиканцев, ни предложение демократической оппозиции не смогли набрать достаточное количество голосов. Следующая попытка проголосовать за бюджет запланирована на 6 октября.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия документа в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.
Президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать этот период для массовых сокращений персонала и выплат. Он обвинил демократов в том, что бюджет не удалось согласовать, и пообещал использовать ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП США на 0,1-0,2 процентного пункта. Если нынешний кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по американской экономике.
