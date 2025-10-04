https://ria.ru/20251004/ssha-2046311523.html
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам за отъезд
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам, чтобы они добровольно возвращались в свои страны, передает телеканал CBS со ссылкой на ведомственные документы.
"Правительство США
планирует выделять подросткам-мигрантам 2,5 тысячи долларов, чтобы они возвращались в родные страны добровольно", - говорится в сообщении.
Поддержку планируется выделять подросткам от 14 до 17 лет, находящимся в США нелегально и без сопровождения, жителей Мексики
из программы исключили, уточняет телеканал.