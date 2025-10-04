Рейтинг@Mail.ru
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам за отъезд
04:47 04.10.2025
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам за отъезд
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам за отъезд
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам, чтобы они добровольно возвращались в свои страны, передает телеканал CBS со ссылкой на ведомственные... РИА Новости, 04.10.2025
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам за отъезд

США могут начать платить подросткам-нелегалам 2,5 тысячи долларов за отъезд

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам, чтобы они добровольно возвращались в свои страны, передает телеканал CBS со ссылкой на ведомственные документы.
"Правительство США планирует выделять подросткам-мигрантам 2,5 тысячи долларов, чтобы они возвращались в родные страны добровольно", - говорится в сообщении.
Поддержку планируется выделять подросткам от 14 до 17 лет, находящимся в США нелегально и без сопровождения, жителей Мексики из программы исключили, уточняет телеканал.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
США будут оплачивать нелегальным мигрантам билеты на родину
5 мая, 19:24
 
