НЬЮ-ЙОРК, 4 окт - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году Джейкоб Ченсли в комментарии РИА Новости передал привет президенту России Владимиру Путину и пожелал ему помнить о "сибирском духе".

"Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провел его народ через самые суровые условия, какие только можно вообразить", - сказал он РИА Новости.