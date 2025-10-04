Рейтинг@Mail.ru
Штурмовавший Капитолий американец Ченсли передал привет Путину - РИА Новости, 04.10.2025
03:21 04.10.2025
Штурмовавший Капитолий американец Ченсли передал привет Путину
Штурмовавший Капитолий американец Ченсли передал привет Путину - РИА Новости, 04.10.2025
Штурмовавший Капитолий американец Ченсли передал привет Путину
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году Джейкоб Ченсли в комментарии РИА Новости передал привет президенту России Владимиру Путину и пожелал ему... РИА Новости, 04.10.2025
россия
сша
джо байден
владимир путин
в мире
россия
сша
россия, сша, джо байден, владимир путин, в мире
Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, В мире
Штурмовавший Капитолий американец Ченсли передал привет Путину

Штурмовавший Капитолий в костюме шамана американец Ченсли передал привет Путину

© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 4 окт - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году Джейкоб Ченсли в комментарии РИА Новости передал привет президенту России Владимиру Путину и пожелал ему помнить о "сибирском духе".
"Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провел его народ через самые суровые условия, какие только можно вообразить", - сказал он РИА Новости.
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана подал в суд на Трампа
30 сентября, 21:48
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана подал в суд на Трампа
30 сентября, 21:48
"Теплое сердце матушки-земли, шаманский дух России и преданная бдительность батюшки неба позволили России зайти так далеко", - добавил Ченсли.
Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, Джейкоб Ченсли был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ.
В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Штурмовавший Капитолий "шаман" оценил победу Трампа для России и Украины
6 января, 10:30
 
РоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинВ мире
 
 
