У США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала Глава минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала Fox News предупредил, что на фоне продолжающегося шатдауна у США заканчиваются деньги, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов.

« "У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на 8 дней", — заявил глава министерства.

По его словам, по истечении оставшегося времени, им придется приостановить деятельность.

Райт добавил, что сложившаяся ситуация крайне неэффективна и абсурдна.

США в среду наступил так называемый шатдаун — приостановка работы правительства, вызванная отсутствием согласованного конгрессом бюджетного финансирования на новый финансовый год.

В пятницу сенат предпринял очередную попытку согласовать финансирование работы правительства, но ни законопроект республиканцев, ни предложение демократической оппозиции не смогли набрать достаточное количество голосов.

Следующая попытка проголосовать за бюджет, как ожидается, будет предпринята 6 октября.

Новый финансовый год начался в Соединенных Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.

Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.