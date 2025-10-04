Рейтинг@Mail.ru
У США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом - РИА Новости, 04.10.2025
01:34 04.10.2025 (обновлено: 04:32 04.10.2025)
У США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом
У США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом
Здание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала Fox News предупредил, что на фоне продолжающегося шатдауна у США заканчиваются деньги, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов.
"У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на 8 дней", — заявил глава министерства.

По его словам, по истечении оставшегося времени, им придется приостановить деятельность.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна
Райт добавил, что сложившаяся ситуация крайне неэффективна и абсурдна.
В США в среду наступил так называемый шатдаун — приостановка работы правительства, вызванная отсутствием согласованного конгрессом бюджетного финансирования на новый финансовый год.
В пятницу сенат предпринял очередную попытку согласовать финансирование работы правительства, но ни законопроект республиканцев, ни предложение демократической оппозиции не смогли набрать достаточное количество голосов.
Следующая попытка проголосовать за бюджет, как ожидается, будет предпринята 6 октября.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных
Новый финансовый год начался в Соединенных Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.
Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
