Юрист рассказал, какой срок грозит миллиардеру Сулейманову

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которому предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство, может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В пятницу Басманный районный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство. "На данный момент речь идет о части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой"), а также о статье 30 и части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство, совершенное организованной группой"). Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что покушение на убийство тоже считается тяжким преступлением, за которое грозит наказание в виде длительного срока заключения. Как отметил Хаминский, при установлении вины и доказанности обвинения суд будет учитывать все отягчающие обстоятельства, включая мотивы и роль каждого участника преступной группы. "Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное способствие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится. Таким образом, фигуранту грозит реальное и крайне строгое наказание", — заключил юрист.

