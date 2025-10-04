Юрист рассказал, какой срок грозит миллиардеру Сулейманову
Хаминский: Сулейманову может грозить пожизненное лишение свободы
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИбрагим Сулейманов в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Ибрагим Сулейманов в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которому предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство, может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В пятницу Басманный районный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство.
"На данный момент речь идет о части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой"), а также о статье 30 и части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство, совершенное организованной группой"). Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — рассказал Хаминский.
Юрист подчеркнул, что покушение на убийство тоже считается тяжким преступлением, за которое грозит наказание в виде длительного срока заключения.
Как отметил Хаминский, при установлении вины и доказанности обвинения суд будет учитывать все отягчающие обстоятельства, включая мотивы и роль каждого участника преступной группы.
"Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное способствие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится. Таким образом, фигуранту грозит реальное и крайне строгое наказание", — заключил юрист.
Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова
3 октября, 19:03