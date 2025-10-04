Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, какой срок грозит миллиардеру Сулейманову - РИА Новости, 04.10.2025
11:01 04.10.2025 (обновлено: 16:43 04.10.2025)
Юрист рассказал, какой срок грозит миллиардеру Сулейманову
Юрист рассказал, какой срок грозит миллиардеру Сулейманову - РИА Новости, 04.10.2025
Юрист рассказал, какой срок грозит миллиардеру Сулейманову
Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которому предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство, может грозить наказание в виде пожизненного... РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
александр хаминский
ибрагим сулейманов
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которому предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство, может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В пятницу Басманный районный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство. "На данный момент речь идет о части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой"), а также о статье 30 и части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство, совершенное организованной группой"). Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что покушение на убийство тоже считается тяжким преступлением, за которое грозит наказание в виде длительного срока заключения. Как отметил Хаминский, при установлении вины и доказанности обвинения суд будет учитывать все отягчающие обстоятельства, включая мотивы и роль каждого участника преступной группы. "Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное способствие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится. Таким образом, фигуранту грозит реальное и крайне строгое наказание", — заключил юрист.
москва
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), александр хаминский, ибрагим сулейманов
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Ибрагим Сулейманов
Юрист рассказал, какой срок грозит миллиардеру Сулейманову

Хаминский: Сулейманову может грозить пожизненное лишение свободы

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИбрагим Сулейманов в суде
Ибрагим Сулейманов в суде - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Ибрагим Сулейманов в суде
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которому предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство, может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В пятницу Басманный районный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство.
"На данный момент речь идет о части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой"), а также о статье 30 и части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство, совершенное организованной группой"). Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — рассказал Хаминский.
Юрист подчеркнул, что покушение на убийство тоже считается тяжким преступлением, за которое грозит наказание в виде длительного срока заключения.
Как отметил Хаминский, при установлении вины и доказанности обвинения суд будет учитывать все отягчающие обстоятельства, включая мотивы и роль каждого участника преступной группы.
"Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное способствие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится. Таким образом, фигуранту грозит реальное и крайне строгое наказание", — заключил юрист.
ПроисшествияМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийИбрагим Сулейманов
 
 
